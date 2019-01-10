سوريا والأردن.. التاريخ حائر وسيناريو 2011 يفزع النسور ويحفز النشامى

ستكون مواجهة اليوم بين سوريا والأردن في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكأس آسيا، الـ37 بين المنتخبين في مختلف البطولات والمسابقات.

وسبق للمنتخبين أن تواجها في 36 مباراة، حقق فيها النشامى الفوز 13 مرة، وهو نفس عدد انتصارات نسور قاسيون، وتعادلا في 10 مباريات.

والتقى المنتخبان للمرة الأولى في البطولة العربية الأولى للألعاب الرياضية في مصر عام 1953، وفازت سوريا بنتيجة (3-1)، أما آخر مواجهة جمعت الطرفين، فكانت ودية عام 2015 وفاز فيها المنتخب السوري بهدف دون رد.

أما آخر فوز رسمي فكان لصالح الأردن (2-1)، في تصفيات بطولة كأس آسيا 2015.

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وما يتوجس منه السوريون ويتمناه الأردنيون في مباراة اليوم، هو تكرار سيناريو 2011، عندما التقى المنتخبان للمرة الأولى والأخيرة حتى الآن في بطولة كأس آسيا، حيث كان الفوز حليف الأردنيين، وتأهل حينها منتخب النشامى للمرة الثانية في تاريخه إلى ربع نهائي البطولة القارية بعد نسخة 2004.

المصدر: وكالات