نجم الريال الجديد.. برشلوني حتى النخاع ويدعي حب الملكي (فيديو)

تحدث إبراهيم دياز عن عشقه للفريق الملكي، مبرزا أن حمل قميص الميرينغي حلم راوده منذ الطفولة، ولكن سرعان ما تبين أن صاحب الـ19 عاما كان مولعا ببرشلونة!.

وقال اللاعب الإسباني في حفل تقديمه، الاثنين الماضي، لاعبا جديدا لريال مدريد: "اليوم هو أهم يوم في حياتي، فقد انضممت إلى النادي الذي حلمت باللعب في صفوفه منذ طفولتي".

وتابع ذو الأصول المغربية: "لقد فكرت في ثلاثة خيارات فقط: الأول كان اللعب لريال مدريد، والثاني هو اللعب للملكي، والثالث أيضا اللعب لنفس الفريق.. لم أرغب في الانتقال إلى ناد آخر.. لم يكن بالإمكان الذهاب إلى ناد أفضل".

وبعد أيام قليلة من هذا التصريح، وجد دياز نفسه في موقف محرج، حيث نشر برنامج El Chiringuito" de Jugones" الإسباني مقطع فيديو يعود للعام 2011، يظهر فيه اللاعب (دياز) وهو يدلي بتصريح، تحدث فيه عن عشقه لنادي برشلونة، الغريم التقليدي للريال، بل واعترف أن الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي للبارسا، هو قدوته في عالم كرة القدم.

🚨DOCUMENTO #JUGONES |@Brahim le RECONOCIÓ a @quimdomenech que ERA DEL BARÇA y su ÍDOLO ERA Messi cuando tenía 12 años. ¡SE HARÁ VIRAL! pic.twitter.com/RMzilUVVyj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 8 января 2019 г.

وانضم دياز إلى الريال قادما من مانشستر سيتي مقابل 15 مليون يورو بعقد يمتد حتى 2025.

المصدر: eurosport.ru