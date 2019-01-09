منتخب أستراليا يتعرض للّطمة قبيل مواجهة الفدائي

تحوم الشكوك حول مشاركة توم روجيتش، لاعب منتخب أستراليا في مباراة فلسطين بعد غد الجمعة، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا المقامة في الإمارات.

وتعرض روجيتش لإصابة قوية على مستوى اليد، خلال مشاركته مع منتخب "الكنغر" في لقاء الأردن، في الجولة الأولى، والذي انتهى بفوز مفاجئ لـ"النشامى" بهدف نظيف.

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ومن المقرر أن يحدد اتحاد كرة القدم الأسترالي إمكانية مشاركة روجيتش أمام فلسطين من عدمها في وقت لاحق اليوم.

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وستكون مباراة الجمعة بين أستراليا وفلسطين هامة للطرفين، حيث يتطلع "الكنغر" لتصحيح مساره في البطولة، وتحقيق فوز أول يعبد له الطريق نحو الزحف للحفاظ على اللقب الآسيوي الذي حققه في العام 2015، فيما يسعى الفدائي لمواصلة عروضه القوية، وإثبات أحقيته بالتعادل السلبي الذي فرضه على سوريا في الجولة الماضية، من خلال الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأستراليين.

المصدر: وكالات