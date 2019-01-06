كأس آسيا 2019.. سوريا - فلسطين
يواجه منتخب سوريا نظيره الفلسطيني، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا 2019 التي تستضيفه الإمارات العربية المتحدة.
التشكيلة الرسمية للمنتخبين:
📝 Starting XIs for both teams: 🇸🇾 Syria 🆚 Palestine 🇵🇸— #AsianCup2019 (@afcasiancup) 6 января 2019 г.
We are just one hour away from the second game in group 🅱! pic.twitter.com/ofZs8kpqCu
ويأمل "نسور قاسيون" بقيادة الألماني بيرند شتانغه في تحقيق انطلاقة قوية معولا على خبرة لاعبيه وقوته الهجومية بقيادة عمر السومة وعمر خريبين، في المقابل يلعب "الفدائي" دون ضغوطات لكن بطموح تحقيق نتيجة مشرفة في مشاركته الثانية بعد 2015 تحت قيادة الجزائري نور الدين ولد علي.
. @omaralsomah 🇸🇾 يبدو متحمسًا للمشاركة في #كأس_آسيا2019 ويراهن على خطورة ثنائيته مع @khrbinomar77!— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 6, 2019
ماذا يمكن أن يقدم الثنائي هذا المساء؟#سوريا_فلسطينpic.twitter.com/2pnNgx2yM6
وسيدير الحكم الأوزبكي رافشان إيرماتوف اللقاء بين سوريا وفلسطين.
المصدر: RT