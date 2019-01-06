كأس آسيا.. مواجهة الأردن وأستراليا
تتجه الأنظار ظهر اليوم إلى ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، والذي يستضيف المباراة المرتقبة بين الأردن وأستراليا في افتتاح منافسات المجموعة الثانية لكأس آسيا 2019.
بداية الشوط الثاني من المباراة.
الجماهير الأردنية مستمتعة في مدرجات @HBZstadium 🇯🇴!#كأس_آسيا2019pic.twitter.com/nzYfivQrbx— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 6, 2019
نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب الأردني بهدف نظيف.
⏱️نهاية الشوط الأول:— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 6, 2019
برأسية أنس بن ياسين منتخب #الأردن 🇯🇴 ينهي الشوط الأول بالتقدم على منتخب #أستراليا 🇦🇺 #كأس_آسيا2019pic.twitter.com/DbMDtdTcAw
الأردن يسجل الهدف الأول في شباك أستراليا في الدقيقة 26 عن طريق أنس بني ياسين.
هدف! ⚽️— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 6, 2019
أنس بن ياسين يتقدم لمنتخب النشامى في د26 برأسية رائعة بعد عرضية من موسى محمد 👏🇯🇴🏇#كأس_آسيا2019
يا لها من لحظة لأنس! ⭐️ #كأس_آسيا2019pic.twitter.com/LrkTNkeVJj— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 6, 2019
الحكم العماني أحمد أبو بكر الكاف يطلق صافرة بداية المباراة.
⏱ بداية المباراة #أستراليا 🇦🇺 حامل اللقب يفتتح مباريات المجموعة الثانية ضد #الأردن 🇯🇴.#كأس_آسيا2019 🏆— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 6, 2019
لاعبو المنتخبين يقومون بعمليات الإحماء.
Players ➡️ warmup— #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 6, 2019
Fans ➡️ _________
What are your pregame rituals? 🤔#AsianCup2019pic.twitter.com/5YVVh9hK9w
زي إحماء منتخب #أستراليا 😍 #كأس_آسيا2019 🏆 pic.twitter.com/bzXVJGwtAJ— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 6, 2019
الجماهير الأردنية والأسترالية تتوافد إلى ملعب المباراة.
The Jordanian and Australian fans are in full voice ahead of KO! What an atmosphere 👏 #AsianCup2019pic.twitter.com/V3m1KX5bji— #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 6, 2019
وفي مايلي تشكيلة المنتخبين:
🦘 حامل اللقب يستهل حملة الدفاع عن لقبة.— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 6, 2019
🏇 منتخب النشامى في الظهور الثالث تواليًا.
تشكيل منتخبي #أستراليا 🇦🇺 و #الأردن 🇯🇴 في المباراة الإفتتاحية للمجموعة الثانية من #كأس_آسيا2019 🏆 pic.twitter.com/lFtxIYPAtl
وتقام المباراة في تمام الساعة 14:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، ويدير اللقاء الحكم العماني أحمد أبو بكر الكاف.
ويتسلح منتخب الأردن بالحماس والروح القتالية لتحقيق المفاجأة وإشعال حسابات المجموعة الصعبة في كأس آسيا التي تضم أيضا سورية وفلسطين، وهو ما أكده المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز قبل اللقاء، موضحا أن منتخب النشامى سيقدم مباراة مثالية.
فيتال بوركلمانز مدرب @JordanFA يثق في قدرات لاعبيه قبل مباراة أستراليا.— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 6, 2019
هل بإمكان #الأردن 🇯🇴 تحقيق الفوز هذا اليوم؟ https://t.co/IFjFAgOfDA#كأس_آسيا2019pic.twitter.com/LcHx6fZWBk
فيما سيسعى منتخب أستراليا حامل اللقب بقيادة مديره الفني غراهام أرنولد لتحقيق بداية قوية، خاصة أن الفترة الماضية شهدت تجديد دماء الفريق، وإضافة بعض الوجوه الجديدة والمميزة.
ويتعادل المنتخبان الأردني والأسترالي في المواجهات الرسمية بينهما، إذ التقيا في 4 مناسبان، فاز كل منتخب مرتين.
Australia 🇦🇺 vs Jordan 🇯🇴 promises to be a stellar matchup. We pick out the ones to watch going into this game! #AsianCup2019pic.twitter.com/xZDQfOSEPr— #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 6, 2019
وتقابل المنتخبان في تصفيات كأس العالم 2014، وفاز الأردن 2-1 في عمان وخسر في أستراليا برباعية نظيفة، وتقابلا في تصفيات كأس العالم 2018 وفاز الأردن على أرضه بثنائية دون رد وخسر في أستراليا 1-5.
المصدر: RT