كأس آسيا.. مواجهة الأردن وأستراليا

تتجه الأنظار ظهر اليوم إلى ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، والذي يستضيف المباراة المرتقبة بين الأردن وأستراليا في افتتاح منافسات المجموعة الثانية لكأس آسيا 2019.

بداية الشوط الثاني من المباراة.

نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب الأردني بهدف نظيف.

الأردن يسجل الهدف الأول في شباك أستراليا في الدقيقة 26 عن طريق أنس بني ياسين.

هدف! ⚽️



أنس بن ياسين يتقدم لمنتخب النشامى في د26 برأسية رائعة بعد عرضية من موسى محمد 👏🇯🇴🏇#كأس_آسيا2019 — #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 6, 2019

الحكم العماني أحمد أبو بكر الكاف يطلق صافرة بداية المباراة.

لاعبو المنتخبين يقومون بعمليات الإحماء.

الجماهير الأردنية والأسترالية تتوافد إلى ملعب المباراة.

The Jordanian and Australian fans are in full voice ahead of KO! What an atmosphere 👏 #AsianCup2019pic.twitter.com/V3m1KX5bji — #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 6, 2019

وفي مايلي تشكيلة المنتخبين:

🦘 حامل اللقب يستهل حملة الدفاع عن لقبة.

🏇 منتخب النشامى في الظهور الثالث تواليًا.



تشكيل منتخبي #أستراليا 🇦🇺 و #الأردن 🇯🇴 في المباراة الإفتتاحية للمجموعة الثانية من #كأس_آسيا2019 🏆 pic.twitter.com/lFtxIYPAtl — #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 6, 2019

وتقام المباراة في تمام الساعة 14:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، ويدير اللقاء الحكم العماني أحمد أبو بكر الكاف.

ويتسلح منتخب الأردن بالحماس والروح القتالية لتحقيق المفاجأة وإشعال حسابات المجموعة الصعبة في كأس آسيا التي تضم أيضا سورية وفلسطين، وهو ما أكده المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز قبل اللقاء، موضحا أن منتخب النشامى سيقدم مباراة مثالية.

فيما سيسعى منتخب أستراليا حامل اللقب بقيادة مديره الفني غراهام أرنولد لتحقيق بداية قوية، خاصة أن الفترة الماضية شهدت تجديد دماء الفريق، وإضافة بعض الوجوه الجديدة والمميزة.

ويتعادل المنتخبان الأردني والأسترالي في المواجهات الرسمية بينهما، إذ التقيا في 4 مناسبان، فاز كل منتخب مرتين.

Australia 🇦🇺 vs Jordan 🇯🇴 promises to be a stellar matchup. We pick out the ones to watch going into this game! #AsianCup2019pic.twitter.com/xZDQfOSEPr — #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 6, 2019

وتقابل المنتخبان في تصفيات كأس العالم 2014، وفاز الأردن 2-1 في عمان وخسر في أستراليا برباعية نظيفة، وتقابلا في تصفيات كأس العالم 2018 وفاز الأردن على أرضه بثنائية دون رد وخسر في أستراليا 1-5.

المصدر: RT