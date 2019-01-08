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نجوم الكرة المصريون يتفاعلون مع فوز بلدهم باستضافة كأس أمم إفريقيا 2019

الرياضة

نجوم الكرة المصريون يتفاعلون مع فوز بلدهم باستضافة كأس أمم إفريقيا 2019
KHALED DESOUKI
نجوم الكرة المصرية يتفاعلون مع فوز بلدهم باستضافة كأس أمم إفريقيا 2019
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تفاعلت مجموعة من النجوم السابقين للكرة المصرية مع فوز بلدهم بشرف استضافة نسخة 2019 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

ونشر النجم المعتزل محمد أبو تريكة تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، جاء فيها: "مبروك لمصر تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019.. قبلة الحياة تعود للكرة المصرية، وأتمنى أن نحسن الاستفادة منها على كافة المستويات، المنظومة تحتاج إلى تكاتف الجميع لتقديم صورة تليق بعظمة بلدنا مصر، كل الأمنيات الطيبة لتقديم بطولة مبهرة للجميع".

أما المدافع الدولي السابق وائل جمعة فقد أعرب عن أمله في أن يتوج منتخب مصر ببطولة كأس إفريقيا 2019 على أرضه.

من جهته أبدى حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أحمد الشوبير، ثقته الكبيرة بتنظيم مصر لبطولة إفريقية مثالية على الرغم من ضيق وقت التحضيرات لاستضافة هذا العرس الكروي، وغرد: "الوقت ليس كبيرا لكن الجميع سيرى المصريين والقادم أفضل مثلما فزنا باكتساح سننظم بطولة مثالية وسنجعل الاتحاد الإفريقي يتمنى تنظيم مصر لكل بطولة إفريقية".

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" اليوم، لمصر مهمة تنظيم نسخة 2019 من بطولة كأس أمم إفريقيا التي سحبت من الكاميرون، بعدما فاز الملف المصري على الملف الجنوب إفريقي في تصويت أعضاء اللجنة التنفيذية لـ"الكاف"، بنتيجة 16 صوتا مقابل صوت واحد.

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رسميا.. مصر تفوز بشرف استضافة كأس أمم إفريقيا 2019
رسميا.. مصر تفوز بشرف استضافة كأس أمم إفريقيا 2019

المصدر: تويتر

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