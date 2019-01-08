نجوم الكرة المصريون يتفاعلون مع فوز بلدهم باستضافة كأس أمم إفريقيا 2019

تفاعلت مجموعة من النجوم السابقين للكرة المصرية مع فوز بلدهم بشرف استضافة نسخة 2019 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

ونشر النجم المعتزل محمد أبو تريكة تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، جاء فيها: "مبروك لمصر تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019.. قبلة الحياة تعود للكرة المصرية، وأتمنى أن نحسن الاستفادة منها على كافة المستويات، المنظومة تحتاج إلى تكاتف الجميع لتقديم صورة تليق بعظمة بلدنا مصر، كل الأمنيات الطيبة لتقديم بطولة مبهرة للجميع".

مبروك لمصر تنظيم كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩ .قبلة الحياة تعود للكرة المصرية أتمني أن نحسن الاستفادة منها على كافة المستويات ، المنظومة تحتاج تكاتف الجميع لتقديم صورة تليق بعظمة بلدنا مصر ،كل الأمنيات الطيبة لتقديم بطولة مبُهرة للجميع — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) 8 января 2019 г.

أما المدافع الدولي السابق وائل جمعة فقد أعرب عن أمله في أن يتوج منتخب مصر ببطولة كأس إفريقيا 2019 على أرضه.

بالتوفيق لمصر ان شاء الله في الفوز بالبطولة الثامنة🇪🇬👍 https://t.co/IYYZunqRrH — Wael Gomaa (@WaelGomaa) 8 января 2019 г.

من جهته أبدى حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أحمد الشوبير، ثقته الكبيرة بتنظيم مصر لبطولة إفريقية مثالية على الرغم من ضيق وقت التحضيرات لاستضافة هذا العرس الكروي، وغرد: "الوقت ليس كبيرا لكن الجميع سيرى المصريين والقادم أفضل مثلما فزنا باكتساح سننظم بطولة مثالية وسنجعل الاتحاد الإفريقي يتمنى تنظيم مصر لكل بطولة إفريقية".

لحظة فوز مصر بتنظيم البطولة ردا على المشككين فمكانة وقيمة مصر والشخصيات الكبيرة المتواجدة بها أمثال المهندس هاني أبو ريدة كبيرة للغاية تصنع الفارق والذي قاد الملف باحتراف كبير إلى أن فازت مصر بالتنظيم — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) 8 января 2019 г.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" اليوم، لمصر مهمة تنظيم نسخة 2019 من بطولة كأس أمم إفريقيا التي سحبت من الكاميرون، بعدما فاز الملف المصري على الملف الجنوب إفريقي في تصويت أعضاء اللجنة التنفيذية لـ"الكاف"، بنتيجة 16 صوتا مقابل صوت واحد.

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المصدر: تويتر