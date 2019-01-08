رسميا.. مصر تفوز بشرف استضافة كأس أمم إفريقيا 2019

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" اليوم، إسناد تنظيم نسخة 2019 من بطولة كأس الأمم الإفريقية إلى مصر، بعد أسابيع من قرار سحبها من دولة الكاميرون.

واجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي اليوم، في العاصمة السنغالية داكار، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إسناد التنظيم إلى مصر، وتفضيل ملفها على ملف جنوب إفريقيا، التي طلبت أيضا استضافة البطولة.

وحصل الملف المصري على 16 صوتا، مقابل صوت واحد فقط لصالح جنوب إفريقيا، وامتناع اتحاد واحد عن التصويت.

مصر حصلت على 16 صوتًا ، مقابل صوت واحد فقط لصالح جنوب إفريقيا، وامتناع اتحاد واحد عن التصويت ✅🇪🇬🏆 pic.twitter.com/zFSgE55uYZ — EFA.eg (@EFA) 8 января 2019 г.

وكان "الكاف" قد سحب أواخر نوفمبر الماضي، من الكاميرون استضافة البطولة المقررة بين 15 يونيو و13 يوليو المقبلين، على خلفية التأخر في إنجاز أعمال البنى التحتية ومنشآت الملاعب، إضافة إلى مخاوف من الوضع الأمني.

وبعدما أعاد فتح باب الترشح للاستضافة، تقدمت كل من مصر وجنوب إفريقيا بطلبي ترشيح، وكان من المفترض أن يرسو الخيار على أحدهما إثر اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد القاري يعقد الأربعاء في العاصمة السنغالية داكار، قبل أن يعلن "الكاف" أمس الاثنين تقديم الموعد إلى الثلاثاء (اليوم).

وهذه المرة الخامسة التي تستضيف فيها مصر البطولة القارية، بعد نسخ أعوام 1959، و1974، و1986، و2006، بينما فشلت جنوب إفريقيا في احتضان الحدث الكروي الأبرز في القارة السمراء للمرة الثالثة، بعد استضافتها لبطولتي 1996 و2013.

المصدر: الكاف