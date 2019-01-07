بالفيديو .. ثلاثة أهداف مبكرة في مباراة اليمن وإيران
تقدم المنتخب الإيراني على نظيره اليمني بثلاثة أهداف، في الشوط الأول للمباراة بينهما اليوم الخميس، وذلك في الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس أمم آسيا لكرة القدم، في الإمارات.
🇮🇷😜✌️#BringingAsiaTogetherpic.twitter.com/FNfi3kL9zr— #AsianCup2019 (@afcasiancup) 7. Januar 2019
وضع الإيراني مهدي طارمي بلاده في المقدمة بهدف مبكر سجله، في الدقيقة الثانية عشرة، من متابعة لكرة داخل منطقة الجزاء.
7 января 2019 г.
وجاء الهدف الإيران الثاني، في الدقيقة 23، بـ "نيران صديقة" حيث ارتطمت الكرة بالقائم الأيمن بعد تسديدة من ضربة حرة مباشرة، ومن ثم بالحارس اليمنى، قبل أن تعانق شباكه.
7 января 2019 г.
وعاد مهدي طارمي، عند الدقيقة 23، ووقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث لبلاده، بتسديدة رأسية.
7 января 2019 г.
المصدر: RT