بالفيديو .. ثلاثة أهداف مبكرة في مباراة اليمن وإيران

تقدم المنتخب الإيراني على نظيره اليمني بثلاثة أهداف، في الشوط الأول للمباراة بينهما اليوم الخميس، وذلك في الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس أمم آسيا لكرة القدم، في الإمارات.

وضع الإيراني مهدي طارمي بلاده في المقدمة بهدف مبكر سجله، في الدقيقة الثانية عشرة، من متابعة لكرة داخل منطقة الجزاء.

وجاء الهدف الإيران الثاني، في الدقيقة 23، بـ "نيران صديقة" حيث ارتطمت الكرة بالقائم الأيمن بعد تسديدة من ضربة حرة مباشرة، ومن ثم بالحارس اليمنى، قبل أن تعانق شباكه.

وعاد مهدي طارمي، عند الدقيقة 23، ووقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث لبلاده، بتسديدة رأسية.

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المصدر: RT