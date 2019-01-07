التنين الصيني يروض الصقور القرغيزية

استهل منتخب الصين مشواره في النسخة الـ 17 لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، المقامة حاليا في الإمارات، بفوز صعب على نظيره القرغيزي (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين.

وتمكن التنين الصيني من قلب تأخره إلى فوز، بتسجيله هدفين متتاليين، في الشوط الثاني، الأول جاء بـ "نيران صديقة" سجله الحارس القرغيزي، في الدقيقة 50 خطأ في مرماه، بينما سجل الثاني الصيني يو داباو، عند الدقيقة 78، وذلك ردا على هدف القرغيزي، اخالدين إسرايلوف، في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول، وأقيمت المباراة على استاد خليفة بن زايد في مدينة العين.

وحصد منتخب الصين بذلك نقاط المباراة الثلاث، وتصدر بالتالي قائمة المجموعة الثالثة، بانتظار مواجهة كوريا الجنوبية والفليبين، التي ستقام في وقت لاحق من اليوم أيضا.

المصدر: وكالات