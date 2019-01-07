بالفيديو .. إيران تقسو على اليمن

ألحق المنتخب الإيراني هزيمة ثقيلة بنظيره اليمني بخمسة أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، وذلك ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس أمم آسيا لكرة القدم، في الإمارات.

وضع الإيراني مهدي طارمي بلاده في المقدمة بهدف مبكر سجله، في الدقيقة الثانية عشرة، من متابعة لكرة داخل منطقة الجزاء.

وجاء الهدف الإيران الثاني، في الدقيقة 23، بـ "نيران صديقة" حيث ارتطمت الكرة بالقائم الأيمن بعد تسديدة من ضربة حرة مباشرة، ومن ثم بالحارس اليمنى، قبل أن تعانق شباكه.

وعاد مهدي طارمي، عند الدقيقة 23، ووقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث لبلاده، بتسديدة رأسية.

وعزز المهاجم الإيراني سردار أزمون تقدم منتخبه بتسجيله الهدف الرابع له، بحلول الدقيقة 54، من متابعة لكرة داخل منطقة الجزاء.

وأضاف لاعب خط الوسط سامان غودوس الهدف الخامس، بتسديدة من حدود منطقة الجزاء، في الزاوية اليسرى، في الدقيقة 78، من زمن اللقاء الذي جرى على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

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وحصد منتخب إيران بذلك نقاط المباراة الثلاث، وتصدر قائمة المجموعة الرابعة، بانتظار نتيجة مباراة العراق وفيتنام، غدا الثلاثاء.

المصدر: RT