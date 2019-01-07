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رسميا.. الأهلي المصري ينهي صفقة من العيار الثقيل

الرياضة

رسميا.. الأهلي المصري ينهي صفقة من العيار الثقيل
@AlAhly/Twitter.com
رسميا.. الأهلي المصري ينهي صفقة من العيار الثقيل
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أعلن الأهلي المصري لكرة القدم رسميا إتمام صفقة التعاقد مع حسين الشحات من العين الإماراتي، بعد اتصالات مكثفة جرت طوال الفترة الماضية بين مسؤولي الفريقين.

ونشر الأهلي عبر حسابه في تويتر، صورة للشحات وأرفقها بتغريدة أكد من خلالها التعاقد مع الدولي المصري.

ولم يكشف الفريق المصري عن قيمة الصفقة، إلا أن تقارير إعلامية قدرتها في حدود 5 ملايين ملايين دولار.

وانهالت العروض على الشحات بعد المستوي الذي ظهر به في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة، حيث قاد فريقه العين لبلوغ نهائي البطولة، قبل الخسارة أمام ريال مدريد (1-4).

وبات الشحات البالغ من العمر 26 عاما خامس صفقات الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد التعاقد مع كل من محمد محمود، ومحمود وحيد، وجيرالدو، ورمضان صبحي.

المصدر: تويتر+ وكالات

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