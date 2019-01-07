فراس الخطيب: "لن أعود للمنتخب السوري تحت قيادة شتانغه"

وجه فراس الخطيب نجم المنتخب السوري انتقادات لاذعة لمدرب منتخب بلاده الألماني بيرند شتانغه، عقب التعادل ضد منتخب فلسطين مساء الأحد في افتتاح مبارياتهما في كأس آسيا 2019 بالإمارات.

وقال الخطيب خلال حوار تلفزيوني عقب المباراة: "منتخب سوريا يشارك في البطولة وهو أحد المرشحين للتأهل، بسبب تواجد هذا الكم من الخبرات ومستوى اللاعبين الجيد، ولكن التشكيلة التي زج بها المدرب أمام فلسطين خاطئة 100%، وأنا أتحدث عن أمور تكتيكية بحتة".

وتابع: "طالما أن هذا المدرب مستمر لن أعود للمنتخب... هذا المدرب عقده لنهاية البطولة ولا أتوقع استمراره وعمره 70 سنة".

واستدرك قائلا: "سأعود للمنتخب ولكن لن يكون المدرب متواجدا، ويجب أن تتم إقالته ولو أحضر لي كأس العالم".

وانتقد قائد نسور قاسيون السابق، تشكيلة المدرب شتانغه خلال المباراة بدفعه لاعبي ارتكاز صريحين أمام المنتخب الفلسطيني الذي اتبع خطة الدفاع البحتة، إضافة لعدم إشراك محمد عثمان اللاعب القادم من الدوري الهولندي كلاعب أساسي.

وتابع الخطيب انتقاداته بخصوص التبديلات التي أجراها المدرب الألماني خلال المباراة بقوله: "التغيير الأخير كان لاعب وسط مدافع أريد أن أفهم معنى هذا التغيير... ولم نر السومة أو خربين لأن توظيفهم لم يكن صحيحا".

وسيواجه منتخب نسور قاسيون نظيره الأردن يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية علما أن منتخب النشامى يملك ثلاث نقاط من فوزه أمام أستراليا مقابل نقطة وحيدة للمنتخب السوري.

المصدر: يوتيوب