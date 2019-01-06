برشلونة يبتعد في صدارة "الليغا" بتجاوزه خيتافي

اقترب برشلونة خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي، عقب فوزه الصعب على مضيفه خيتافي 2-1، اليوم الأحد، في المرحلة الثامنة من المسابقة.

أحرز ثنائية برشلونة كل من قائده ليونيل ميسي في (د.20) رافعا رصيده إلى 16 في صدارة هدافي البطولة هذا الموسم، والمهاجم الأوروغواياني لويس سواريز في (د.39) لينفرد بالمركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 12 هدفا. في المقابل، أحرز خايمي ماتا هدف خيتافي الوحيد في (د.43).

🏁FULL TIME! Vamos! Barça beats Getafe 2-1 and extends lead in @LaLiga! 🔴🔵 pic.twitter.com/hTgRrjAODS — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 6, 2019

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 40 نقطة في الصدارة، ليستهل مسيرته في العام الجديد على أفضل وجه، مستفيدا من تعادل أتلتكو مدريد الثاني برصيد 35 نقطة مع إشبيلية الثالث برصيد 33 نقطة، وخسارة غريمه التقليدي ريال مدريد الخامس أمام ضيفه ريال سوسييداد وموسعا الفارق عنه إلى 10 نقاط.. في المقابل، تجمد رصيد خيتافي عند 25 نقطة في المركز السابع.

1⃣ One very good reason to go to sleep happy tonight 😘 pic.twitter.com/S7yJlfDd0f — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 6, 2019

المصدر: RT