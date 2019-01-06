كأس آسيا 2019.. الهند تقسو على تايلاند برباعية
تغلب المنتخب الهندي على نظيره التايلاندي بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لكأس آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات.
🎥 Match highlights: 🇹🇭 THA 1 - 4 IND 🇮🇳 (AFC #AsianCup2019: Group Stage) 👇https://t.co/zstJVaJNeX— #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 6, 2019
وسجل للهند كل من سونيل شيتري، هدفين في الدقيقتين 27 من ركلة جزاء و46، وأنيرود تابا في الدقيقة 68، وجيجي في الدقيقة 80، فيما سجل هدف تايلاند الوحيد تيراسيل دانغدا في الدقيقة 33 من عمر اللقاء.
⏱️ نهاية المباراة— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 6, 2019
انتصار عريض لمنتخب #الهند 🇮🇳 على #تايلاند 🇹🇭 برباعية بطلها سونيل شيتري ⚽️⚽️ pic.twitter.com/7lHjYhANrp
وبهذا الفوز، تصدر المنتخب الهندي المجموعة الأولى بثلاث نقاط، فيما يتقاسم المركز الثاني كل من الإمارات والبحرين بنقطة واحدة بعد تعادلهما أمس في المباراة الافتتاحية للبطولة 1-1، وبقي رصيد تايلاند خاليا من النقاط في المركز الرابع والأخير.
هل هناك شيء أجمل من إحتفالات اللاعبين مع الجمهور 👏🇮🇳؟pic.twitter.com/jl11hWWc7F— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 6, 2019
#الهند🇮🇳 تتصدر المجموعة الأولى من #كأس_آسيا2019 بعد نهاية أول جولاتها. من سيتأهل عن هذه المجموعة؟ pic.twitter.com/f7t6FTd9K9— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 6, 2019
المصدر: RT