كأس آسيا 2019.. الهند تقسو على تايلاند برباعية

تغلب المنتخب الهندي على نظيره التايلاندي بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لكأس آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات.

وسجل للهند كل من سونيل شيتري، هدفين في الدقيقتين 27 من ركلة جزاء و46، وأنيرود تابا في الدقيقة 68، وجيجي في الدقيقة 80، فيما سجل هدف تايلاند الوحيد تيراسيل دانغدا في الدقيقة 33 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، تصدر المنتخب الهندي المجموعة الأولى بثلاث نقاط، فيما يتقاسم المركز الثاني كل من الإمارات والبحرين بنقطة واحدة بعد تعادلهما أمس في المباراة الافتتاحية للبطولة 1-1، وبقي رصيد تايلاند خاليا من النقاط في المركز الرابع والأخير.

هل هناك شيء أجمل من إحتفالات اللاعبين مع الجمهور 👏🇮🇳؟pic.twitter.com/jl11hWWc7F — #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 6, 2019

#الهند🇮🇳 تتصدر المجموعة الأولى من #كأس_آسيا2019 بعد نهاية أول جولاتها. من سيتأهل عن هذه المجموعة؟ pic.twitter.com/f7t6FTd9K9 — #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 6, 2019

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المصدر: RT