كأس آسيا 2019.. الإمارات تنجو من خسارة افتتاحية أمام البحرين

انتزع المنتخب الإماراتي التعادل 1-1 من نظيره البحريني، في افتتاح منافسات كأس آسيا 2019 التي يستضيفها على أرضه، بفضل ركلة جزاء في الدقائق القاتلة سجلها البديل أحمد خليل.

تقدم المنتخب البحريني بهدف لمحمد الرميحي في (د.78) قبل أن يعادل خليل في (د.88 من ركلة جزاء)، في المباراة التي أتت ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى.

وفي ما يلي تفاصيل المباراة:

نهاية المبارة بالتعادل الإيجابي 1-1.

⏱FULL TIME | 🇦🇪 UAE 1 - 1 BHR 🇧🇭



Heroic goalkeeping earns both teams a point each as Khalil's late equalizer cancels Al Rohaimi's 78th-minute strike. #AsianCup2019pic.twitter.com/Irp6RVqm8w — #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 5, 2019

وتمكن أحمد خليل من تعديل النتيجة للإمارات في (د.88 من ركلة جزاء).

GOAL ⚽! Ahmed Khalil equalizes for the hosts from the penalty spot on his 💯th @uaent2019 cap! What a way to capitalize on his achievement! 👏



🇦🇪 UAE 1 - 1 BHR 🇧🇭 pic.twitter.com/q8YJt04lIM — #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 5, 2019

أحرزت البحرين عبر لاعبها محمد سعد الرميحي أول أهداف بطولة أمم آسيا 2019 في شباك الإمارات، وتمكن الرميحي من إحراز الهدف في (د.78) بعد متابعة عرضية داخل المنطقة على مناسبتين في ظل ارتباك من دفاع الأبيض.

GOAL ⚽! Mohamed Al Rohaimi heads in the #AsianCup2019's first of the tournament with just 11 minutes to go!



🇦🇪 UAE 0 - 1 BHR 🇧🇭 pic.twitter.com/eOMr5ExWU8 — #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 5, 2019

بداية الشوط الثاني ...

Whose performance impressed you most in the first half of the #AsianCup2019 opening fixture❓ pic.twitter.com/3HgSOmJ3Vn — #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 5, 2019

الشوط الأول ينتهي بالتعادل السلبي...

⏱ HALF-TIME | 🇦🇪 UAE 0 - 0 BHR 🇧🇭



Who do you think will score the first goal of the #AsianCup2019 🤔? pic.twitter.com/D7MGfDyC1X — #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 5, 2019

حكم اللقاء الأردني أدهم مخادمة يعلن بدء المباراة الأولى في أمم آسيا 2019...

⏱️ KICK-OFF | 🇦🇪 @uaent2019 🆚 @bfainfo 🇧🇭



The first game of the #AsianCup2019's group 🅰 is underway as UAE hosts BHR at Zayed Sports City stadium 🏟 pic.twitter.com/8WEHRQVRMF — #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 5, 2019

انطلاق حفل افتتاح كأس آسيا 2019 في نسخته الـ17 على استاد مدينة زايد الرياضية في مدينة أبو ظبي.

الجماهير الإماراتية والبحرينية تتوافد إلى مدينة زايد الرياضية في مدينة أبو ظبي.

الجماهير البحرينية تتوافد على استاد مدينة زايد الرياضية لمساندة منتخبها#وامpic.twitter.com/oTNF3Urd7r — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 5, 2019

الجماهير الإماراتية تتوافد على استاد مدينة زايد الرياضية في #أبوظبي لدعم منتخبنا الوطني في المباراة الافتتاحية لبطولة "#كأس_آسيا_الإمارات2019"#وامpic.twitter.com/ZFS5mkcvPm — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 5, 2019

ويسعى المنتخب الإماراتي لتحقيق انطلاقة قوية مستغلا عاملي الأرض والجمهور، فيما سيعمل نظيره البحريني إلى إرباك حسابات المستضيف.

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وسيدير الحكم الأردني أدهم مخادمة مباراة الافتتاح.

وفيما يلي تشكيلة المنتخبين:

المصدر: RT