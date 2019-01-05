الإمارات والبحرين تفتتحان مونديال آسيا

تتجه الأنظار اليوم إلى استاد مدينة زايد الرياضية في مدينة أبو ظبي الإماراتية، الذي يستضيف المباراة الافتتاحية لكأس أمم آسيا لكرة القدم بين الإمارات المضيفة والبحرين.

وتنطلق المباراة الافتتاحية للبطولة التي تستضيفها الإمارات بين 5 يناير الجاري والأول من فبراير القادم اليوم السبت، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

صافرة البداية اقتربت! 🙌🏻

هنا بإمكانكم التعرّف على جدول مباريات الجولة الأولى من #كأس_آسيا2019! 🔥

هل أنتم متحمّسون؟ 😍 pic.twitter.com/EYgY5LTAgg — #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 3, 2019

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ويسعى المنتخب الإماراتي صاحب الأرض لتحقيق انطلاقة قوية واستغلال عاملي الأرض والجمهور ومواصلة تفوقه على البحرين في السنوات الأخيرة.

ويقف التاريخ إلى جانب المنتخب الإماراتي إذ لم يخسر أمام البحرين منذ عام 2008، و فاز في 5 مناسبات بما فيها مواجهتهما في دور المجموعات خلال النسخة الماضية من البطولة في أستراليا، عندما تفوقت الإمارات 2-1.

وحل الأبيض الإماراتي ثانيا في النسخة التي استضافتها بلاده عام 1996، محققا أفضل إنجاز للفريق على مدار تاريخ مشاركته في البطولة حتى الآن.

واحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث في النسخة الماضية عام 2015، بعدما تعادل مع اليابان 1-1 في الوقت الأصلي، قبل أن يفوز بركلات الترجيح في دور الثمانية.

فيما تبحث الكرة البحرينية عن تكرار إنجازها الأفضل في البطولة القارية، بتحقيقها المركز الرابع في نهائيات كأس آسيا في الصين عام 2004.

وتستضيف مباريات البطولة 4 مدن إماراتية هي أبوظبي ودبي والشارقة والعين، وتقام المنافسات في 8 ملاعب للمرة الثانية التي تحتضن فيها الإمارات البطولة بتاريخها.

ويشارك في هذه النسخة من البطولة الآسيوية للمرة الأولى 24 منتخبا في النهائيات بعدما كان عدد المنتخبات المشاركة محددا بـ16 منتخبا، كما تحظى المنتخبات العربية بمشاركة قياسية، إذ يخوض 11 منتخبا عربيا غمار المنافسة، في أكبر عدد من المنتخبات العربية في تاريخ البطولة الآسيوية، مقارنة بـ9 منتخبات شاركت في نسخة 2015.

المصدر: وكالات