سيلفا يعترف بصعوبة المهمة أمام نجوم ليفربول

أكد لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، البرتغالي برناردو سيلفا، أنه سيكون من الصعب على فريقه تشديد الخناق على ليفربول إذا لم يخرج منتصرا من مواجهتهما المرتقبة في البريميرليغ، غدا الخميس.

ويستضيف مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث، منافسه ليفربول على ملعب الاتحاد، ويتصدر الضيف فرق البريميرليغ برصيد 54 نقطة من 20 مباراة، متفوقا بسبع نقاط على فريق المدرب بيب غوارديولا الذي يتأخر بنقطة وراء توتنهام صاحب المركز الثاني.

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وصرح سيلفا في حديثه للصحفيين: "نعلم أن الضغط كبير جدا علينا لأننا إذا لم نفز فإنه سيكون من الصعب تشديد الخناق على ليفربول".

وأضاف: "يتعين الفوز بكل مباراة من أجل اللحاق بهم وتضييق الفارق، وهو ما سنحاول القيام به في المباراة المقبلة".

وأتم قائلا: "نعلم أننا نتأخر بسبع نقاط عنهم، وإذا فزنا سيتقلص الفارق إلى أربع نقاط. الأمر يختلف بين سبع وأربع نقاط. سنحاول الضغط عليهم".

ولم يخسر ليفربول في الدوري حتى الآن ويملك أقوى خط دفاع، حيث لم تهتز شباكه سوى ثماني مرات.

وقال سيلفا قبل أن يشيد بباقي خطوط ليفربول "حافظوا على نظافة شباكهم في مباريات كثيرة. يملكون دفاعا مثيرا للإعجاب.. ثلاثي الهجوم في حالة رائعة، لا يكل ولا يمل. لاعبو الوسط يبذلون جهدا كبيرا ويضغطون كثيرا، يقدمون عروضا رائعة هذا الموسم في الدوري الممتاز ودوري الأبطال".

المصدر: رويترز