بعد وداعه للريال.. نافاس يتلقى عرضا ضخما من البريميرليغ

اقترب الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد، من الرحيل عن صفوف الفريق الملكي، بعد خروجه من حسابات مدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن بعض الأندية الأوروبية بدأت في إرسال العروض، للحصول على خدمات الحارس الكوستاريكي.

#Fichajes ⚽️| Arsenal le habría ofrecido 16 millones de euros al Real Madrid por Keylor Navas https://t.co/vysR5nM0qVpic.twitter.com/6wjntRG4zI — Diario SPORT (@sport) January 2, 2019

وأوضحت الصحيفة أن روما الإيطالي وأرسنال الإنجليزي، هما أبرز الأندية التي تريد التعاقد مع نافاس، مشيرة إلى أن أرسنال قدم عرضا بقيمة 16 مليون يورو لضم حارس ريال مدريد.



وكان نافاس قد أثار جدلا كبيرا يتعلق بمستقبله، حيث نشر أول أمس صورة مع جماهير ريال مدريد أثناء التدريبات، وعلق على الصورة قائلا: "شكرا لكم على كل شيء"، مما فجر جدلا حول إمكانية رحيله في سوق الانتقالات الشتوية.

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وانضم نافاس إلى صفوف الميرنغي قادما من نادي ليفانتي في عام 2014 عقب نهاية كأس العالم في البرازيل، ونجح في فرض سيطرته على حراسة المرمى بالنادي الملكي عقب رحيل أسطورته إيكر كاسياس.

ولم يعد نافاس الحارس الأول في الريال بعد انضمام البلجيكي تيبو كورتوا، أفضل حارس خلال مونديال روسيا، إلى النادي الملكي قادما من تشيلسي الإنجليزي.

المصدر: وكالات