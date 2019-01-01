أرسنال يقسو على فولهام.. وأوباميانغ يتخطى صلاح وهاري كين

اكتسح فريق أرسنال ضيفه فولهام بنتيجة 4-1، اليوم الثلاثاء، في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أحرز رباعية أرسنال كل من السويسري تشاكا في (د.25) ولفرنسي ألكسندر لاكازيت في (د.55) وأرون رامسي في (د.79) والغابوني بييرإيميريك أوباميانغ التسجيل في الدقيقة 82، الذي انفرد بصدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفا متفوقا بفارق هدف واحد عن المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول والإنجليزي هاري كين هداف توتنهام... بينما أحرز هدف فولهام الوحيد الفرنسي أبو بكر كامارا في (د.69).

ورفع هذا الفوز رصيد أرسنال إلى 41 نقطة في المركز الخامس، ليستعيد توازنه بعد هزيمته الموجعة على ملعب ليفربول بخمسة أهداف مقابل هدف يوم السبت الماضي، في المقابل توقف رصيد فولهام عند 14 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

المصدر: وكالات