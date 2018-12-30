سوريا تفوز على اليمن وديا

فاز المنتخب السوري على نظيره اليمني بهدف وحيد، في المباراة الودية بكرة القدم، التي جرت بينهما اليوم الأحد، وذلك ضمن استعداداتهما لبطولة كأس أمم آسيا 2019، في الإمارات.

وأحرز المهاجم السوري عمر خريبين هدف الفوز الوحيد لبلاده، في الدقيقة 70 من زمن اللقاء، الذي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه المباراة ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض غمار نهائيات بطولة كأس الأمم الآسيوية، حيث سيلعب المنتخب السوري في المجموعة الثانية، التي تضم أيضا منتخبات أستراليا، فلسطين والأردن.

بينما أوقعت القرعة اليمن في المجموعة الرابعة، إلى جانب كل من العراق، إيران وفيتنام.

المصدر: وكالات