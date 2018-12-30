 
مباشر

بالصور.. فنانة عربية شهيرة تحتفل مع صلاح بخماسية ليفربول

الرياضة

بالصور.. فنانة عربية شهيرة تحتفل مع صلاح بخماسية ليفربول
Reuters LEE SMITH
بالصور.. فنانة عربية شهيرة تحتفل مع صلاح بخماسية ليفربول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l9kg

شاركت الفنانة التونسية هند صبري المصري محمد صلاح نجم ليفربول، فرحة فوز "الريدز" على ضيفه أرسنال أمس، في الأسبوع الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

ونشرت هند عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة "سيلفى" تجمعها بالنجم المصري عقب المباراة، وعلقت عليها "2018: 5 .. 2019: 1"، وهو ما قد يعني الإشارة إلى الأهداف الخمسة التي أحرزها نجوم ليفربول في شباك أرسنال خلال المباراة التي انتهت بفوز أصدقاء صلاح (5-1).

من جانبه نشر صلاح صورة أخرى مع الفنانة هند على حسابه الرسمي في إنستغرام.

salah/instegram
إقرأ المزيد
مدرب ليفربول كاد يبكي بسب أخلاق صلاح (فيديو)
مدرب ليفربول كاد يبكي بسب صلاح

المصدر: وكالت + إنستغرام

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الكسكسي يجدد النزاع بين الجزائر والمغرب !