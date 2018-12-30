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مدرب ليفربول كاد يبكي بسب صلاح

الرياضة

مدرب ليفربول كاد يبكي بسب صلاح
Reuters
مدرب ليفربول كاد يبكي بسب أخلاق صلاح (فيديو)
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كشف يورغن كلوب مدرب ليفربول أنه كاد يبكي عندما شاهد نجم "الريدز" محمد صلاح وهو يتنازل عن تنفيذ ركلة جزاء لزميله فيرمينيو، في مباراة الفريق الأحمر أمس ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "عندما رأيت محمد صلاح يعطي ركلة الجزاء لفيرمينيو كنت على وشك البكاء.. نعلم جميعا مدى رغبة صلاح في التسجيل دائما، ولكنه ترك الكرة لزميله البرازيلي فيرمينيو".

وأشار المدرب الألماني إلى أن فوز ليفربول على أرسنال وابتعاده بفارق تسع نقاط عن أقرب منافسيه في صدارة الدوري الإنجليزي لا يعني شيئا، وكل الأمور يمكن أن تتغير هذا الأسبوع، موضحا: "غدا قد يصبح الفارق 7 نقاط، وقد يتقلص إلى 4 نقاط عندما نلعب مع مانشستر سيتي، لا يهم مدى ابتعادك في صدارة الدوري في ديسمبر".

وحصل ليفربول على ركلة جزاء في الدقيقة (63)، وعندما كان الجميع يتوقع أن يسددها صلاح للانفراد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي، وأيضا بحكم نجاحه في تحويل ركلة أخرى سبق للحكم أن احتسبها للـ"الريدز"، قرر النجم المصري، وفي بادرة رائعة منه، التنازل عن تنفيذ الركلة لزميله فيرمينيو، الذي ترجمها إلى هدف، مسجلا أول ثلاثية له "هاتريك" بقميص ليفربول.

المصدر: bleacherreport.com

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