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غلاسكو رينجرز يهزم سيلتك في الكلاسيكو (فيديو)

الرياضة

غلاسكو رينجرز يهزم سيلتك في الكلاسيكو (فيديو)
Reuters
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قاد الإسكتلندي ريان جاك فريقه غلاسكو رينجرز إلى الفوز على غريمه التقليدي سيلتك (1-0)، في لقاء الكلاسيكو الذي جمعهما، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ 21 من الدوري المحلي لكرة القدم.

وأحرز ريان جاك هدف الانتصار الوحيد لأصحاب الأرض، في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول للمباراة.

ورفع غلاسكو رينجرز رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 42 نقطة، ويحتل مركز الوصافة بفارق الأهداف خلف سيلتيك، الذي لديه مباراة مؤجلة أيضا.

المصدر: وكالات

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