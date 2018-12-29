ثنائية رونالدو تقود يوفنتوس لتجاوز عقبة سامبدوريا (فيديو)

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس لتحقيق انتصار جديد في الدوري الإيطالي، بفوزه على سامبدوريا اليوم (2-1)، في الأسبوع الـ19 من المسابقة.

وفرض رونالدو نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفي فوز فريقه، جاء الأول مبكرا في الدقيقة الثانية من تسديدة مركزة، والثاني من ركلة جزاء بحلول الدقيقة (65)، بينما تكفل المهاجم الإيطالي المخضرم فابيو كوالياريلا، بتسجيل هدف سامبدوريا الوحيد من ركلة جزاء، في الدقيقة (33).

ويعتبر الهدف الثاني الذي سجله رونالدو رقم 100 ليوفنتوس في كافة المسابقات خلال العام الجاري، كما أن النجم البرتغالي اعتلى بفضل هذا الهدف صدارة قائمة هدافي الكالتشيو برصيد 14 هدفا، بفارق هدف واحد عن صاحب المركز الثاني، البولندي كريستوف بياتيك، مهاجم جنوى.

وبهذه النتيجة حافظ "البيانكونيري" على سجله خاليا من الهزائم في النصف الأول من منافسات الدوري الإيطالي (19 مباراة من أصل 38)، وعزز موقعه في الصدارة برصيد 53 نقطة، كما وسع الفارق إلى 12 نقطة عن أقرب منافسيه نابولي، الذي يواجه في وقت لاحق اليوم ضيفه بولونيا.

في المقابل تجمد رصيد سامبدوريا عند 29 نقطة، وبات مهددا بفقدان مركزه الخامس.

المصدر: RT