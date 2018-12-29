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شاهد.. رئيس فريق سعودي كبير يغمى عليه بعد هدف قاتل في الدقيقة (99)

الرياضة

شاهد.. رئيس فريق سعودي كبير يغمى عليه بعد هدف قاتل في الدقيقة (99)
دوري بلس/Youtube.com
شاهد.. رئيس فريق سعودي كبير يغمى عليه بعد هدف قاتل في الدقيقة (99)
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تعرض رئيس نادي الوحدة السعودي، حاتم خيمي، للإغماء، بعد تسجيل فريقه هدفا قاتلا في شباك الأهلي، خلال مباراة أقيمت أمس لحساب المرحلة الـ15 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة والنتيجة تشير للتعادل الإيجابي (1-1)، أدخل البرازيلي ماركوس جوليرمي الفرحة في قلوب جماهير الوحدة، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

https://www.youtube.com/watch?v=M1Elt1wPDkw&fbclid=IwAR0KNbjhGzSR9yYp47T889eeOi5lR4LJo0EC4TFAFcQZ74zcHqrnhcrfqBg

وعقب تسجيل هذا الهدف ظهر مسؤولو الوحدة في المنصة الشرفية وهو يحتفلون، ويحتضنون بعضهم البعض، قبل أن يسقط خيمي مغشيا عليه من شدة الفرح.

وانتهت المواجهة بفوز نادي الوحدة بهدفين مقابل هدف واحد، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف عن الأهلي الخامس، الذي تجمد رصيده عند 24 نقطة.

المصدر: وكالات

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