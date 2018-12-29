تسيسكا موسكو يخسر أمام باناثينايكوس في "يورو ليغ"

تغلب فريق باناثينايكوس اليوناني على ضيفه تسيسكا موسكو، في المباراة التي جرت بينهما، في إطار منافسات الجولة الـ 15 من دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة السلة "يورو ليغ".

وتفوق الفريق اليوناني على ضيفه الروسي بفارق 12 نقطة، بواقع: (96-84) تفاصيلها كالتالي: (19-26، 36-18، 17-18، 24-22) نقطة.

وتعرض فريق تسيسكا موسكو بذلك للخسارة الرابعة في الموسم الحالي، ويحتل المركز الثالث في الترتيب العام لقائمة المجموعة، التي تضم 16 فريقا مشاركا في الدوري الأوروبي، برصيد 26 نقطة.

بينما يشغل باناثينايكوس المركز الحادي عشر، برصيد 22 نقطة.

المصدر: "sportbox.ru"