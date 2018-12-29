 
مباشر

تسيسكا موسكو يخسر أمام باناثينايكوس في "يورو ليغ"

الرياضة

تسيسكا موسكو يخسر أمام باناثينايكوس في
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l9f5

تغلب فريق باناثينايكوس اليوناني على ضيفه تسيسكا موسكو، في المباراة التي جرت بينهما، في إطار منافسات الجولة الـ 15 من دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة السلة "يورو ليغ".

وتفوق الفريق اليوناني على ضيفه الروسي بفارق 12 نقطة، بواقع: (96-84) تفاصيلها كالتالي: (19-26، 36-18، 17-18، 24-22) نقطة.

وتعرض فريق تسيسكا موسكو بذلك للخسارة الرابعة في الموسم الحالي، ويحتل المركز الثالث في الترتيب العام لقائمة المجموعة، التي تضم 16 فريقا مشاركا في الدوري الأوروبي، برصيد 26 نقطة.

بينما يشغل باناثينايكوس المركز الحادي عشر، برصيد 22 نقطة.

المصدر: "sportbox.ru" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

آخرها وقع أمس.. هذه أبرز الهجمات الإرهابية في مصر خلال 2018