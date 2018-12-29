 
مباشر
عاجل
اليمن.. قوات خفر السواحل تتسلم ميناء الحديدة بعد انسحاب الحوثيون منه

شاهد.. رونالدو يهز شباك سامبدوريا بهدف جميل

الرياضة

شاهد.. رونالدو يهز شباك سامبدوريا بهدف جميل
Reuters ALBERTO LINGRIA
شاهد.. رونالدو يهز شباك سامبدوريا بهدف جميل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l9er

أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهدف الأول لفريقه يوفنتوس في شباك سامبدوريا، في المباراة التي تقام الآن لحساب الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "كالتشيو".

وتوصل رونالدو بالكرة في الجهة اليسري لفريق سامبدوريا، ليروضها ببراعة، قبل أن يتوغل داخل منطقة الجزاء، ويسدد كرة مركزة على يمين حارس سامبدوريا.

المصدر:silatv

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

السترات الصفراء في شوارع باريس لليوم السابع على التوالي