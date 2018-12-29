شاهد.. رونالدو يهز شباك سامبدوريا بهدف جميل

أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهدف الأول لفريقه يوفنتوس في شباك سامبدوريا، في المباراة التي تقام الآن لحساب الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "كالتشيو".

وتوصل رونالدو بالكرة في الجهة اليسري لفريق سامبدوريا، ليروضها ببراعة، قبل أن يتوغل داخل منطقة الجزاء، ويسدد كرة مركزة على يمين حارس سامبدوريا.

المصدر:silatv