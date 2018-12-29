نجم بارز مهدد بالغياب عن قمة ليفربول وأرسنال

تترقب جماهير أرسنال الكشف عن التشكيلة التي سيخوض بها فريقها مواجهة ليفربول اليوم، في المرحلة الـ20 من الدوري الإنجليزي، وذلك وسط أنباء عن إمكانية غياب الألماني مسعود أوزيل.

وبحسب تقارير إعلامية إنجليزية، فإن النجم الألماني شارك في تدريبات الفريق أمس الجمعة، ولكنه لا يزال يعاني من آثار إصابة تعرض لها مؤخرا على مستوى الركبة.

وأشارت التقارير إلى أنه في ظل هذا المستجد، فالمدرب الإسباني لنادي أرسنال أوناي إيمري، يخطط لإراحة النجم الألماني، وعدم وضع اسمه قي قائمة الفريق لخوض لقاء ليفربول.

وشارك أوزيل هذا الموسم في 13 مباراة مع أرسنال، سجل خلالها 3 أهداف.

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وستكون مباراة ليفربول وأرسنال اليوم بالغة الأهمية للفريقين، حيث يسعى الأول لتعزيز صدارته للدوري، فيما يتطلع الثاني لمواصلة زحفه نحو المركز الرابع، الذي يمكن صاحبه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

المصدر:matchtv.ru