القطري الخليفي يجتمع مع وكيل أعمال نجم ريال مدريد

أفاد موقع "parisunited" بأن القطري، ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اجتمع مع باكو إيسكو، والد ووكيل أعمال ألاركون إيسكو، صانع ألعاب نادي ريال مدريد.

وذكر الموقع أن إيسكو متحمس لفكرة الانتقال إلى الفريق الباريسي، في ظل قلة مشاركاته مع الريال منذ تسلم المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، مهمة تدريب "الميرينغي" نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وقد تتحقق رغبة إيسكو بالانضمام لفريق "حديقة الأمراء"، كون توماس توخيل المدير، الفني للنادي الفرنسي، يسعى لتدعيم خط وسطه خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة، خاصة مع وجود إمكانية كبيرة لرحيل أدريان رابيو ولاسانا ديارا، وقد وقع اختياره على إيسكو بالذات.

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ورغم ذلك فقد أشار "parisunited"، إلى أن والد إيسكو يخطط أيضا لإجراء مفاوضات مع برشلونة، ويوفنتوس، ومانشستر يونايتد، وتشيلسي، بشأن انتقال نجله للدفاع عن ألوان أحد هذه الأندية.

ويرتبط إيسكو مع ريال مدريد بعقد يمتد حتى صيف العام 2022، ويقدر موقع "Transfermarkt" المختص في إحصائيات كرة القدم، القيمة السوقية لصاحب الـ26 عاما في حدود 75 مليون يورو.

المصدر: sports.ru