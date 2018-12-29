مهاجم يوفنتوس يخضع لعملية جراحية

أعلن نادي يوفنتوس، متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم، أن مهاجمه الكولومبي، خوان كوادرادو، خضع لجراحة ناجحة لعلاج إصابة في ركبته اليسرى.

وقال النادي عبر موقعه: "خضع خوان كوادرادو اليوم لعلاج بالمنظار في ركبته اليسرى بسبب إصابته في الغضروف المفصلي الخارجي، إضافة لكسر غضروفي.. وتكلل التدخل الجراحي، الذي قام به الطبيب رامون كوجات في برشلونة بمساعدة كلاوديو ريجو رئيس الفريق الطبي ليوفنتوس، بالنجاح التام.. سيبدأ خوان عملية التعافي خلال الأيام القليلة المقبلة".

وتعرض كوادرادو، الذي شارك في 75 مباراة دولية مع منتخب كولومبيا، للإصابة في المباراة التي خسرها يوفنتوس (1-2) أمام يانغ بويز السويسري في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في 12 ديسمبر الجاري.

وشارك كوادرادو، صاحب الـ30 عاما في 16 مباراة إجمالا هذا الموسم، وسجل هدفا واحدا.

المصدر: رويترز