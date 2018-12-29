عشية قمة ليفربول وأرسنال.. إيمري يتغزل بصلاح

اعتبر الإسباني أوناي إيمري، مدرب أرسنال، أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول، هو من أفضل خمسة لاعبين في العالم حاليا، وذلك في تصريح عشية لقاء "الغانرز" و"الريدز" في الدوري الإنجليزي.

وكشف إيمري، الذي كان مدربا الموسم الماضي لباريس سان جيرمان الفرنسي، أنه بحث مع مسؤولي الأخير في احتمال التعاقد مع صلاح.

وأضاف "تحدثنا عن إمكانية ضمه إلى باريس سان جيرمان عندما كان لا يزال لاعبا مع روما (...)، كانت لدينا بعض الشكوك حول تأقلمه مع ضغوط اللعب في صفوف ناد من الكبار في القارة العجوز".

وتابع "ثم وقع لصالح ليفربول وزالت هذه الشكوك. الآن، إذا تحدثنا عن أفضل خمسة لاعبين في العالم، فأحدهم هو صلاح".

ونوه إيمري بأداء ليفربول والتعاقدات التي أبرمها في عهد مدربه الحالي الألماني يورغن كلوب، ومنها صلاح والمدافع الهولندي فيرغيل فان دايك، الذي انضم إلى صفوفه قبل نحو 12 شهرا.

ويتصدر الفريق الأحمر ترتيب الدوري هذا الموسم بعد 19 مرحلة، بفارق ست نقاط عن توتنهام الثاني، ويبدو على المسار الصحيح في مسعاه لإحراز لقبه الأول منذ العام 1990، فيما يحتل أرسنال المركز الخامس، ويبتعد بفارق نقطتين فقط عن تشيلسي الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن صلاح يحتل حاليا، المركز الثاني في ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 12 هدفا، بفارق هدف خلف الغابوني إيمريك أوباميانغ مهاجم أرسنال.

المصدر: وكالات