زوجة عزيز لاعب غلطة سراي التركي تفضح سره!

لجأ مدافع فريق غلطة سراي التركي لكرة القدم، سردار عزيز، إلى حيلة لقضاء عطلته مبكرا، عشية المباراة الأخيرة لفريقه قبل العطلة الشتوية أمام ضيفه سيفاسبور (4-2)، في الجولة 17 للدوري.

وتظاهر سردار عزيز بمعاناته من آلام في المعدة، فأعفي من خوض المباراة.

ولكن زوجة اللاعب كشفت سره "ربما من دون قصد" بنشرها صورة، بعد 12 ساعة فقط من المباراة، ظهر فيها سردار عزيز وهو في جزر المالديف.

Когда из-за болей в желудке отказался играть в последнем матче в году, а через 12 часов жена запостила фото с Мальдивских островов.

Так основной защитник Галатасарая Сердар Азиз, судя по всему, потеряет работу. Терим на игрока зол, и клуб собирается расторгнуть с ним контракт. pic.twitter.com/vmMFhqZ6Gk — Elvin Kerimov (@elvis_kerimov) 28 декабря 2018 г.

ووفقا لموقع "Spor.Haberler.com" التركي، فإن مدرب غلطة سراي فاتيه تيريم حدد موقفه من المسألة، ونصح اللاعب بالبحث عن ناد جديد، لأنه لن يدرج اسمه في قائمة اللاعبين لخوض المعسكر التدريبي في يناير 2019.

ويرتبط سردار عزيز، البالغ من العمر 28 عاما، بعقد مع غلطة سراي حتى عام 2020، بعد أن انضم إلى صفوفه في 2016، قادما من فريق بورصاسبور، مقابل 4.5 مليون يورو.

المصدر: "eurosport.ru"