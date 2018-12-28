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ريال مدريد يسقط أمام فنربختشه التركي (فيديو)

الرياضة

ريال مدريد يسقط أمام فنربختشه التركي (فيديو)
Globallookpress
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واصل فريق فنربختشه التركي سلسلة انتصاراته في الدوري الأوروبي لكرة السلة، على حساب ضيفه ريال مدريد، إثر فوزه عليه في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، ضمن الجولة 15 لدور المجموعات.

وتغلب الفريق التركي على الملكي بفارق نقطتين فقط، بواقع: (65-63 )، وجاءت النتيجة كالتالي: (22-12، 10-20، 16-12، 17-19).

وحقق فنربختشه انتصاره الحادي عشر على التوالي، وانفرد بصدارة الترتيب العالم للدوري "يوروبا ليغ"، برصيد 26 نقطة، متقدما بفارق نقطتين على ريال مدريد، صاحب مركز الوصافة.

المصدر: "سبورتبوكس" 

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