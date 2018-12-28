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شاهد.. خامس يسجل خمسة من خمسة

الرياضة

شاهد.. خامس يسجل خمسة من خمسة
twitter/jamesdrodriguez
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استعرض النجم الكولومبي خاميس رودريغيز، لاعب خط وسط فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، مهاراته في لعبة كرة السلة، فنالت إعجاب ممثل الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA).

ونشر خاميس رودريغيز مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، يظهر فيه وهو يسجل خمس ثلاثيات في السلة من أصل خمس رميات، الأمر الذي أثار إعجاب ممثل رابطة (NBA).

وخاض خاميس رودريغيز  (27 عاما) 8 مباريات فقط بقميص بايرن ميونيخ، في الموسم الحالي، وسجل ثلاثة أهداف، وصنع هدفا واحدا.

وأعرب النجم الكولومبي، في وقت سابق، عن رغيته في العودة إلى صفوف ريال مدريد، الذي يملك حقوق اللاعب.

المصدر: وكالات

 

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