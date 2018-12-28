الزمالك يواصل مسلسل انتصاراته .. (فيديو)

واصل فريق الزمالك سلسلة انتصاراته في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بفوزه على ضيفه بتروجيت بهدفين من دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة، في الجولة الـ 18 من الدوري.

وحملت ثنائية القلعة البيضاء توقيع كل من، المهاجم محمود كهربا، والتونسي فرجاني ساسي، في الدقيقتين (23، 54 من ضربة جزاء) على الترتيب.

وحقق الزمالك انتصاره الثامن على التوالي، ورفع رصيده إلى 38 نقطة (من 15 مباراة)، مبتعدا في صدارة الدوري، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه، فريق بيراميدز.

في المقابل، مني بتروجيت بالهزيمة الثالثة على التوالي، وتوقف رصيده عند 15 نقطة (من 18 مباراة)، ويقبع في المركز السابع عشر قبل الأخير، حتى الآن، بفارق نقطتين أمام صاحب المركز الأخير نادي الإسماعيلي، الذي لعب 13 مباراة فقط.

المصدر: "facebook/OnSportEgypt"