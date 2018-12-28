بالفيديو.. السوري عمر السومة يسجل هدفا بطعم العلقم

تعرض نادي الأهلي للهزيمة الثالثة على التوالي، بعد سقوطه أمام مضيفه الوحدة (1-2)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، ضمن الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين بكرة القدم.

تقدم فريق الفرسان بهدف مبكر سجله لاعبه الفنزويلي رومولو أوتيرو، في الدقيقة 5، وأدرك المهاجم السوري عمر السومة التعادل للإمبراطور، في الدقيقة الرابعة المحتسبة بدلا من الوقت الضائع، من ضربة جزاء.

ولكن المهاجم البرازيلي ماركوس غليرمي اقتنص هدف الفوز لأصحاب الأرض، في الدقيقة التاسعة المحتسبة بدلا من الزمن الضائع.

ملخص مباراة

الوحدة 2 : 1 الأهلي#الوحدة_الأهليpic.twitter.com/a4pALixbek — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) 28. Dezember 2018

وحقق الوحدة بذلك انتصاره الأول بعد ثلاث هزائم متتالية، ورفع رصيده إلى 24 نقطة، ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، متخلفا بفارق الأهداف عن الأهلي، الذي تعرض للهزيمة الثالثة على التوالي.

المصدر: "twitter.com/SPL"