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قائمة منتخب قطر لكأس آسيا 2019

الرياضة

قائمة منتخب قطر لكأس آسيا 2019
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أعلن المدير الفني لمنتخب قطر، فيليكس سانشيز، القائمة النهائية للعنابي، التي سيخوض بها منافسات نهائيات بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2019 في الإمارات.

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وسيلعب منتخب قطر، وفقا لقرعة كأس آسيا، التي ستقام خلال الفترة من (5 يناير وحتى 1 فبراير 2019)، ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب كل من السعودية ولبنان وكوريا الشمالية.

وفيما يلي قائمة منتخب قطر:

حراسة المرمى: سعد الشيب (السد)، يوسف حسن (الغرافة)، محمد البكري (الخور)

خط الدفاع: بيدرو ميغيل (السد)، عبد الكريم حسن (السد)، طارق سلمان (السد)، حامد إسماعيل (السد)، بوعلام خوخي (السد)، بسام الراوي (الدحيل)، عبد الكريم العلي (السيلية)، تميم المهيزع (الغرافة).

خط الوسط: أحمد فتحي (العربي)، عبد العزيز حاتم (الغرافة)، حسن الهيدوس (السد)، سالم الهاجري (السد)، كريم بوضيف (الدحيل)، عبد الرحمن محمد (الأهلي)، عاصم ماديبو (الدحيل)، أحمد معين (قطر).

الهجوم: أحمد علاء الدين (الغرافة)، أكرم عفيف (السد)، المعز علي (الدحيل)، علي عفيف (الدحيل).

المصدر: وكالات 

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