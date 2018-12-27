 
مباشر

بغداد يقود الجزائر للفوز على قطر

الرياضة

بغداد يقود الجزائر للفوز على قطر
Globallookpress
بغداد بونجاح مهاجم السد القطري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l940

قاد المهاجم الجزائري بغداد بونجاح منتخب بلاده إلى الفوز على نظيره القطري، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، وذلك ضمن استعداداته لخوض كأس أمم آسيا لكرة القدم 2019 بالإمارات.

وأحرز بونجاح، مهاجم السد القطري، هدف الفوز الوحيد لمنتخب محاربي الصحراء، في الدقيقة 57 من زمن اللقاء.

إقرأ المزيد
العنابي القطري يتفوق على قرغيزستان وديا

ومن المنتظر أن يلعب المنتخب القطري مباراة ودية أخرى قبل انطلاق كأس آسيا، وذلك أمام إيران يوم الاثنين المقبل.

وكان العنابي قد حقق نتائج مميزة ضمن استعداده للبطولة القارية، وتغلب على كل من الصين، فلسطين، الإكوادور، سويسرا، الأردن وقرغيزستان، بينما تعادل مع آيسلندا، وخسر مباراة واحدة فقط، أمام أوزبكستان.

وسيلعب منتخب قطر، وفقا لقرعة كأس آسيا، التي ستقام في الفترة من (5 يناير وحتى 1 فبراير 2019)، ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب كل من السعودية ولبنان وكوريا الشمالية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خطوة إماراتية باتجاه ترميم العلاقات مع سوريا، فهل تفعلها عواصم عربية أخرى؟