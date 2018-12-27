بغداد يقود الجزائر للفوز على قطر

قاد المهاجم الجزائري بغداد بونجاح منتخب بلاده إلى الفوز على نظيره القطري، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، وذلك ضمن استعداداته لخوض كأس أمم آسيا لكرة القدم 2019 بالإمارات.

وأحرز بونجاح، مهاجم السد القطري، هدف الفوز الوحيد لمنتخب محاربي الصحراء، في الدقيقة 57 من زمن اللقاء.

إقرأ المزيد

ومن المنتظر أن يلعب المنتخب القطري مباراة ودية أخرى قبل انطلاق كأس آسيا، وذلك أمام إيران يوم الاثنين المقبل.

وكان العنابي قد حقق نتائج مميزة ضمن استعداده للبطولة القارية، وتغلب على كل من الصين، فلسطين، الإكوادور، سويسرا، الأردن وقرغيزستان، بينما تعادل مع آيسلندا، وخسر مباراة واحدة فقط، أمام أوزبكستان.

وسيلعب منتخب قطر، وفقا لقرعة كأس آسيا، التي ستقام في الفترة من (5 يناير وحتى 1 فبراير 2019)، ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب كل من السعودية ولبنان وكوريا الشمالية.

المصدر: وكالات