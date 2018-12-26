العنابي القطري يتفوق على قرغيزستان وديا

واصل منتخب قطر سلسلة نتائجه الجيدة، ضمن استعداداته لخوض نهائيات كأس أمم آسيا لكرة القدم 2019 في الإمارات، بفوزه على قرغيزستان (1-0)، في اللقاء الودي الذي جمعهما أمس الثلاثاء.

ويدين العنابي بالفضل في انتصاره لنجمه المهاجم علي عفيف، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 69 من عمر المباراة، التي أقيمت في العاصمة الدوحة.

انتهت مباراة منتخبنا الوطني الودية مع منتخب قرقيزستان بفوز منتخبنا بهدف نظيف عن طريق علي عفيف pic.twitter.com/yGj2SmqkqT — الإتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) 25 декабря 2018 г.

وسيخوض المنتخب القطري مباراتين وديتين قبل انطلاق كأس آسيا، وذلك أمام كل من الجزائر، يوم غد الجمعة، وإيران يوم الاثنين المقبل.

وكان العنابي قد حقق نتائج مميزة ضمن استعداده للبطولة القارية، وتغلب على كل من الصين وفلسطين والإكوادور وسويسرا والأردن، وتعادل مع آيسلندا، في حين خسر مباراة واحدة فقط وكانت أمام أوزبكستان.

وأوقعت قرعة كأس آسيا، التي ستقام في الفترة من (5 يناير وحتى 1 فبراير 2019)، منتخب قطر ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب كل من السعودية ولبنان وكوريا الشمالية.

بينما في المقابل سيلعب منتخب قرغيزستان ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب كوريا الجنوبية والصين والفلبين.

المصدر: وكالات