أول تعليق لتركي آل الشيخ بعد إعفائه من رئاسة الهيئة العامة للرياضة

علق تركي آل الشيخ الرئيس الجديد للهيئة العامة للترفيه في السعودية، على الأمر الملكي بإعفائه من رئاسة هيئة الرياضة، بنشر مجموعة من التدوينات عبر حسابه في تويتر.

وكتب آل الشيخ الذي يشغل أيضا منصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم: "بكل جهد وإخلاص عملت لرياضة وطني بتوجيهات من سيدي الأمير محمد بن سلمان صاحب الفضل في كل ما تم، ولا تفيه الكلمات حقه مهما قلت أدام الله عزه وأطال عمره في ظل مولاي خادم الحرمين الشريفين".

وتابع: "إدارة الرياضة من أصعب المؤسسات لأنك تتعامل مع وسط عاطفي يطلق أحكامه من القلب أكثر من العقل، ولذلك أتفهم هجوم وغضب مشجعي كل الأندية أحيانا، ثم رضاهم ومدحهم وإشادتهم مرة أخرى، وهذه ليست تناقضات لكن تقلبات عاطفية أتفهمها".

أما الجمهور الرياضي السعودي، فأقول: انتم طاقات كبيرة، دول كثيرة تتمنى هذه الكثافة وهذا الحراك الذي تقومون به، خرجت من بينكم مشرّفا بالقيادة الرياضية، وأعود بينكم متشرفا بأن اكون احدكم كما أنا دائما، صحيح نتخانق ونزعل ونرضى، لكن لا تسمحوا لأي دخيل يستغل ما بيننا في الاضرار ببلدنا — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) 27 декабря 2018 г.

وتمنى آل الشيخ التوفيق لخلفه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل حيث قال: "أتمنى التوفيق لأخي وصديقي الأمير عبد العزيز نعم الرجل.. إن اخطأت فصدور إخوان مثلكم تتسع لأخطائي، وإن أصبت فذلك فضل ربي ثم توجيهات قيادتنا وجهد المخلص المقصر".

اليوم أغادر الوسط الرياضي، عرفت فيه رجالا ثقات يستطيعون المساهمة في دفع عجلة الرياضة، تشرفت بالعمل معهم، جئت محبا للرياضة واغادرها محبا لها ولجمهورها وفعالياتها وسأظل. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) 27 декабря 2018 г.

ضميري راض كل الرضا، لاني اجتهدت وعملت بجد واخلاص وكنت اضع امام عيني خدمة بلادي وشبابه وفق توجيهات مولاي خادم الحرمين وسيدي ولي العهد، ومهما فعلت فهذا واجبي وليس فضل مني بل فضل بلادي علي وقادتها الكرام سدد الله خطاهم. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) 27 декабря 2018 г.

وأصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم أمرا ملكيا بإعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة وتعيينه رئيسا لهيئة الترفيه، وتكليف الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل برئاسة الهيئة العامة للرياضة.

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المصدر: تويتر