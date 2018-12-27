إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة السعودية

صدرت أوامر ملكية سعودية بإعفاء تركي آل الشيخ وتعيين عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسا لهيئة الرياضة السعودية، بحسبما أفادت قناة الإخبارية السعودية.

وجاء إعفاء تركي آل الشيخ ضمن عدة أوامر ملكية، اليوم الخميس.

عاجل | أمر ملكي: إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة#الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 27 декабря 2018 г.

عاجل | أمر ملكي: تعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسا للهيئة العامة للرياضة#الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 27 декабря 2018 г.

وبحسب الأمر الملكي فقد تم تعيين آل الشيخ رئيسا للهيئة العامة للترفيه.

عاجل | أمر ملكي: تعيين تركي آل الشيخ رئيسا للهيئة العامة للترفيه #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 27 декабря 2018 г.

تجدر الإشارة إلى أن تركي آل الشيخ هو أيضا رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

المصدر: قناة الإخبارية