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إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة السعودية

الرياضة

إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة السعودية
Globallookpress
إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة السعودية
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صدرت أوامر ملكية سعودية بإعفاء تركي آل الشيخ وتعيين عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسا لهيئة الرياضة السعودية، بحسبما أفادت قناة الإخبارية السعودية.

وجاء إعفاء تركي آل الشيخ ضمن عدة أوامر ملكية، اليوم الخميس.

وبحسب الأمر الملكي فقد تم تعيين آل الشيخ رئيسا للهيئة العامة للترفيه.

تجدر الإشارة إلى أن تركي آل الشيخ هو أيضا رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

المصدر: قناة الإخبارية

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