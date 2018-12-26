توتنهام يكتسح ضيفه بورنموث بخماسية

أمطر فريق توتنهام هوتسبير شباك ضيفه بورنموث بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز خماسية أصحاب الأرض كل من، الدنماركي كريستيان ايركسن (د. 16)، والكوري الجنوبي هيونغ مين سون (د. 23، 70)، والبرازيلي لوكاس مورا (د. 35)، وهاري كين (د. 61).

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وحقق توتنهام بذلك انتصاراه الخامس على التوالي، ورفع رصيده إلى 45 نقطة، وانتزع وصافة البريمير ليغ، بفارق نقطة، عن حامل اللقب مانشستر سيتي، الذي خسر أمام مضيفه ليستر سيتي (1-2).

بينما توقف رصيد بورنموث، عند 26 نقطة، وتراجع إلى المركز الحادي عشر، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT