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ليفربول يهز شباك ضيفه نيوكاسل

الرياضة

ليفربول يهز شباك ضيفه نيوكاسل
Reuters
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تقدم فريق ليفربول على ضيفه نيوكاسل، في المباراة الجارية بينهما حاليا، على ملعب "انفيلد"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل المدافع الكرواتي ديان لوفرين الهدف الأول للريدز مبكرا، في الدقيقة 11 من انطلاق صافرة البداية، بتسديدة لا تصد ولا ترد من داخل منطقة الجزاء في المقص الأيسر.

وضاعف النجم المصري محمد صلاح النتيجة لليفربول، بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني، بهدف سجله من ضربة جزاء.

وعزز السويسري شيردان شاكيري تقدم أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثالث، بحلول الدقيقة 79.

واختتم المدافع البرازيلي فابينهو رباعية الريدز، قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء.

 

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المصدر: RT

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