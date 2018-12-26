إسرائيل تعلق على احتمال رحيل صلاح عن ليفربول حال ضم لاعب إسرائيلي

أبدى الحساب الرسمي لـ"إسرائيل بالعربية" على موقع تويتر، أسفه من مطالبات بعض المشجعين، النجم المصري محمد صلاح، بالرحيل عن ليفربول الإنجليزي حال انضمام لاعب إسرائيلي للفريق الأحمر.

ونشر الحساب تدوينة جاء فيها: "يؤسفنا أن نرى أن هناك أشخاصا يشجعون رحيل محمد صلاح عن ليفربول حال انضمام اللاعب الإسرائيلي مؤنس دبور إلى الفريق.. هذه الأصوات تقحم السياسة في الرياضة ونحن نأمل حال انضمام دبور لفريق ليفربول أن نرى تعاونا جيدا بين لاعبين متميزين في الملعب لتحقيق نتائج أفضل للفريق الإنجليزي". ويأتي هذا التعليق بعدما أكد موقع "readliverpool" المهتم بأخبار ليفربول أن الفريق الأحمر يسعى لتدعيم صفوفه بلاعبين جدد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يؤسفنا أن نرى أن هناك أشخاصاً يشجعون رحيل #محمد_صلاح عن ليفربول في حال انضمام اللاعب الإسرائيلي مؤنس دبور إلى الفريق. هذه الأصوات تقحم السياسة بالرياضة ونحن نأمل في حال انضمام دبور لفريق ليفربول أن نرى تعاونًا جيدًا بين لاعبين متميزين في الملعب لتحقيق نتائج أفضل للفريق الانجليزي pic.twitter.com/Vapq4P9b8m — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) 26 декабря 2018 г.

ووفقا لنفس الموقع فإن إدارة ليفربول وضعت اللاعب الإسرائيلي مؤنس دبور، نجم ريد بول سالزبورغ النمساوي، على قائمة اللاعبين الذين ترغب في الحصول على خدماتهم.

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وتشير التوقعات إلى أن تعاقد ليفربول مع لاعب إسرائيلي سيثير جدلا واسعا، خاصة أن اللاعب ينتمي لعرب 48 لكنه يدافع عن ألوان المنتخب الإسرائيلي في المحافل الدولية، وهو ما سيضع المصري صلاح في حرج شديد وموقف لا يحسد عليه.

ويعتبر دبور من أبرز المهاجمين في المنتخب الإسرائيلي، الذي تدرج عبر فئاته السنية حتى بدأ بتمثيل المنتخب الأول منذ 2014.

وقدم دبور مستويات جيدة مع فريقه ريد بول سالزبورغ، حيث سجل 33 هدفا في 65 مباراة خاضها مع الفريق منذ انضمامه إليه عام 2016.

المصدر: تويتر+ وكالات