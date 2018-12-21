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"هاتريك" السومة لم ينقذ الأهلي من كمين الهلال (فيديو)

الرياضة

Alhilal_FC/twitter
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تغلب الهلال على ضيفه الأهلي في مباراة مثيرة بنتيجة 4-3، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل رباعية الهلال كل من الفرنسي بافيتيمبي غوميز (ركلة جزاء) وياسر الشهراني والبرازيلي كارلوس إدواردو (ركلة جزاء) والبيروفي أندريه كاريلو في الدقائق 45+3 و47 و66 و77، فيما سجل ثلاثية الضيوف، السوري عمر السومة "هاتريك" في الدقائق 7 و81 من ركلة جزاء و85.

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وبهذا الفوز، رفع الهلال رصيده في الصدارة إلى 35 نقطة، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 24 في المركز الخامس على جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم.

المصدر: وكالات

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