شاهد.. أسرع هدف في الدوري السعودي

سجل لاعب الفيصلي السعودي، البرازيلي لويس غوستافو، واحدا من أسرع أهداف الدوري السعودي خلال تاريخه، وذلك بعدما سجل الهدف الأول لفريقه في مرمى ضيفه الوحدة بعد مرور 44 ثانية فقط.

الهدف الأول لنادي الفيصلي سجله اللاعب لويس غوستافو في الدقيقة 1

الفيصلي 1 : 0 الوحدة



⁧#الفيصلي_الوحدة⁩

⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/aoDJTmq3YY — دوري بلس (@dawriplusksa) December 20, 2018

ويعد هذا الهدف الأسرع بالنسخة الحالية للدوري السعودي، وانتهى اللقاء بفوز الفيصلي بثلاثية نظيفة.

وبهذا الفوز، رفع الفيصلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 21 نقطة في المركز السادس.

ويبقى هدف حمدان الحمدان عندما كان يلعب مع نادي الفتح أسرع هدف في تاريخ الدوري السعودي، وسجله عند الثانية الـ10 من انطلاق مباراة فريقه حينذاك ضد غريمه هجر في موسم 2011-2012.

المصدر: وكالات