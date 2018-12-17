مونديال الأندية.. طموح العين الإماراتي يصطدم بعقبة ريفر بليت

يصطدم طموح العين في أن يصبح أول فريق إماراتي يتأهل إلى النهائي بعقبة ريفربليت الأرجنتيني عندما يلتقيه الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات حتى 22 ديسمبر.

ويلعب في المواجهة الثانية من نصف النهائي، ريال مدريد بطل أوروبا وحامل اللقب مع كاشيما إنتلرز الياباني بطل آسيا، الأربعاء،

ورفع العين سقف الطموحات في التأهل إلى النهائي بعد عرضه المذهل أمام الترجي التونسي في ربع النهائي، السبت، والذي توجه بإلحاق هزيمة قاسية ببطل أفريقيا بثلاثية نظيفة.

وكان العين عبر إلى ربع النهائي بصعوبة بالغة بعدما تخطى تيم ويلنيغتون النيوزيلندي بطل أوقيانيا بركلات الترجيح 4-3 (الوقتان الأصلي والإضافي 3-3)، لكنه كشر عن أنيابه أمام الترجي وقدم أمامه أفضل عروضه على الإطلاق منذ استلام الكرواتي زوران ماميتش لمهام تدريبه في فبراير في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

من جهته، يتطلع ريفر بليت لتكرار ما فعله في مشاركته الأولى عام 2015 عندما هزم سانفريتشي هيروشيما الياباني 1-0 وتأهل إلى النهائي، قبل أن يخسر أمام برشلونة بثلاثية نظيفة.

ويخوض ريفر بليت البطولة بمعنويات عالية بعد إحرازه بطولة أندية أمريكا الجنوبية (ليبرتادوريس) على حساب مواطنه بوكا جونيورز (2-2 ذهابا في بوينس آيرس و3-1 إيابا في مدريد.

ويلعب الثلاثاء أيضا الترجي مع غوادالاخار المكسيكي بطل كونكاكاف على المركزين الخامس والسادس.

ويتطلع الترجي لفوز يعوضه إخفاق مباراته أمام العين، ونيل المركز الخامس على الأقل الذي عجز عن تحقيقه في مشاركته الأولى في نسخة 2011 عندما خسر أمام مونتيري المكسيكي 2-3.

أما غوادالاخار الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى، فقد خسر في ربع النهائي أمام كاشيما إنتلرز 2-3.

المصدر: أ ف ب