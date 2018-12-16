بالفيديو .. مقاتل يدخل المستشفى لتلقيه سلسلة من الضربات المبرحة

اكتسح المقاتل البرازيلي إدسون باربوسا خصمه النيوزيلندي دان هوكر، في النزال الذي جمعهما، اليوم الأحد، ضمن دورة (UFC on Fox 31) للفنون القتالية المختلطة.

وسقط هوكر على الحلبة منهكا بعد سلسلة من الضربات المبرحة، ونقل المقاتل النيوزيلندي، إلى المستشفى لإصابته بارتجاج في الدماغ، مباشرة بعد النزال، الذي أقيم في ميلووكي بولاية ويسكنسن الأمريكية.

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وحقق إدسون باربوسا، البالغ من العمر 32 عاما، بذلك انتصاره العشرين حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل ست هزائم.

بينما مني دان هوكر ، البالغ من العمر 28 عاما، بالهزيمة الثامنة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 18 انتصارا.

المصدر: RT