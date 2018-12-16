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شاهد.. عرض مذهل عند توجه مقاتلة إلى القفص

الرياضة

شاهد.. عرض مذهل عند توجه مقاتلة إلى القفص
Globallookpress
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أبهرت المقاتلة الأمريكية إيليما-لي ماكفارلين، بطلة الفنون القتالية المختلطة "Bellator"، المتفرجين بخروجها، لمواجهة متحديتها الكندية فاليري ليتورنو.

وخرجت ماكفارلين على إيقاع رائع قدمه فريقها، ولم تخيب المقاتلة الأمريكية آمال عشاقها، فقد تمكنت من حسم نتيجة المواجهة لصالحها في الجولة الثالثة، عندما أجبرت منافستها على الاستسلام بالتثبيت، في النزال الذي جمعهما، اليوم الأحد، في هونولولو عاصمة ولاية هاواي الأمريكية.

واحتفظت إيليما-لي ماكفارلين (28 عاما)، بلقب بطلة منظمة "Bellator"، محققة انتصارها التاسع على التوالي، حتى الآن في مسيرتها الاحترافية، من دون أن تتعرض لأي هزيمة. 

بينما منيت فاليري ليتورنو (35 عاما)، بالهزيمة السابعة في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل 10 انتصارات.

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المصدر: "sportbox.ru" 

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