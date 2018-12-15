فيديو.. بريموس يتجرع مرارة الهزيمة الأولى ويفتقد لقب بطل "Bellator"

انتزع المقاتل الأمريكي مايكل تشاندلر لقب بطل الفنون القتالية المختلطة للوزن الخفيف وفقا لمنظمة "Bellator"، من مواطنه برينت بريموس، بفوزه عليه في النزال الذي جمعهما، اليوم السبت.

وفاز مايكل تشاندلر بالنقاط في النزال الذي استمر لخمس جولات، بإجماع قرار الحكام، ليثأر بذلك لهزيمته أمام برينت بريموس بالضربة القاضية في الجولة الأولى من المواجهة الأولى، التي جمعتهما في يونيو 2017.

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وحقق مايكل تشاندلر (32 عاما) بذلك انتصاره السادس عشر، خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 4 هزائم.

بينما تجرع برينت بريموس (33 عاما)، مرارة الهزيمة الأولى، حتى الآن في مسيرته الاحترافية، بعد 8 انتصارات متتالية.

المصدر: "championat.com"